Вратарь Ереванского футбольного клуба "Арарат 2" 23-летний Мушег Гевондян погиб от выстрелов. Информацию в беседе с "Айкакан жаманак" подтвердили из пресс-службы клуба, передает Day.Az.

Ранее shamshyan.com сообщил, что 15 апреля, у здания 25 по улице Лепсиуса прозвучала стрельба, и три человека, один из которых - Мушег Гевондян, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Гевондян умер в отделении реанимации, не приходя в сознание.

Полицейские и следователи обнаружили машину марки BMW, на которой раненые были доставлены в больницу. Заднее стекло водителя машины повреждено, и, согласно Шамшяну, есть сведения, что стреляли именно в этой машине.

Гевондян был заявлен на футбольные встречи в составе "Арарат 2".