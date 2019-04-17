Заместитель шерифа округа Линкольн (штат Монтана, США), объезжая свои владения на патрульном автомобиле, стал свидетелем грубого нарушения ПДД трудолюбивым бобром, который перетаскивал длинную ветку через автомагистраль в тёмное время суток, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Страж правопорядка заметил ночного работника, перетаскивающего лесоматериалы для дальнейшего строительства плотины и развернул автомобиль, чтобы предотвратить ДТП с участием бобра. Видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле, запечатлел трудолюбивого зверя, вышедшего на работу в ночную смену.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

