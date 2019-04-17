В Израиле ученые представили первое в мире сердце, напечатанное на 3D-принтере из человеческих костей. Орган способен сокращаться. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Ученые отметили, что взяли только человеческие органы. Так, в состав 3D-сердца вошли сосуды, белок коллаген и биологические молекулы. Биологические чернила для печати сердца были заменены персонализированным гидрогелем, в основе которого лежат жировые ткани, извлеченные из тела человека.

Сейчас исследователи ведут работы над активацией всех клеток органа. Если эксперимент пройдет успешно, в будущем такие 3D-органы смогут полностью заменить донорские.

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