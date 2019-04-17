На чемпионате по джиу-джитсу устроили массовую драку - ВИДЕО
17 апреля 2019 15:35 123
Бразильский боец Эрберт Сантус атаковал зрителей во время турнира по джиу-джитсу, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Во время поединка против Фелипе Пены он заявил арбитрам, что получил травму колена.
В этот момент один из представителей команды соперника начал оскорблять Сантуса, после чего тот ринулся в зал и бросился на обидчиков. Завязалась массовая драка.
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