Заместитель главы пожарной службы французской столицы Филипп Демэ рассказал, как удалось спасти башни Нотр-Дам-де-Пари. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает France Info.

По его словам, обрушение башен произошло бы, если пожарные службы действовали медленно.

"Если бы мы не были такими быстрыми, две башни бы упали", - добавил Демэ.

В результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.