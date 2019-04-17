Власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски в суды страны на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была в прошлом веке национализирована властями островного государства. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. Власти США опасались, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.

"Я объявляю, что администрация [президента США Дональда] Трампа больше не будет приостанавливать [действие этого закона], начиная со 2 мая, - отметил Помпео. - Граждане США смогут подавать в суд на лица, незаконно получившие имущество, конфискованное кубинским режимом. После более чем 22 лет у американцев наконец появился шанс на справедливость". Он подчеркнул, что после 2 мая закон будет "осуществляться в полной мере". Помпео также проинформировал Конгресс США о данном решении.