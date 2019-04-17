Парламент Эстонии в среду предоставил лидеру Центристской партии Юри Ратасу полномочия на формирование нового правительства страны, следует из трансляции на сайте парламента.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник вечером утвердила Ратаса кандидатом в премьер-министры, поручив ему сформировать новое правительство республики. Ратас выступил перед парламентом с докладом о принципах формирования нового кабинета министров, заверив депутатов, что внешняя политика и политика безопасности нового правительства останутся неизменными, а также ответил на их многочисленные вопросы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За предоставление полномочий Ратасу проголосовали 55 депутатов, против были 44 народных избранника, два депутата отсутствовали на заседании. В парламенте Эстонии представлен 101 депутат. Решение было принято простым большинством голосов.

Получив полномочия от парламента, кандидат в премьер-министры в течение семи дней представляет состав правительства президенту, которая в течение трех дней утверждает членов правительства в должности, и после принесения присяги перед парламентом оно приступает к работе.

На прошлой неделе Кальюлайд встретилась с лидером победившей на парламентских выборах Реформистской партии Каей Каллас и поручила ей сформировать новое правительство страны. По сложившейся в Эстонии политической традиции, предложение сформировать правительство президент в первую очередь делает лидеру выигравшей выборы партии. Однако парламент Эстонии в понедельник не предоставил Каллас полномочий на формирование нового правительства.

Прошедшие 3 марта выборы в парламент Эстонии завершились победой Реформистской партии, набравшей 28,8% голосов, что дает ей право получить 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии. У Центристской партии - 23% (26 мандатов), Консервативная народная партия (EKRE) получила - 17,8% (19 мандатов), партия Isamaa ("Отечество") - 11,4% (12 мандатов), Социал-демократическая партия - 9,8% (СДЭ) (10 мандатов).

Сразу после выборов реформисты предложили начать переговоры о создании коалиции с Центристской партией. Однако центристы отказались от переговоров с реформистами из-за разногласий по вопросам налоговой политики. Позже Центристская партия начала переговоры с EKRE и Isamaa.

Длившиеся больше месяца переговоры о создании правящей коалиции между тремя партиями завершились 8 апреля подписанием коалиционного договора. Правящая коалиция будет иметь большинство в парламенте - 56 мандатов из 101. Согласно договору, правительство будет состоять из 15 министров, включая премьера. Все министерские портфели будут поделены между тремя партиями поровну. Имена кандидатов на министерские посты уже названы.