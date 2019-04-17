Израиль сформирует новое правительство
17 апреля 2019 21:54 234
Израильский лидер Реувен Ривлин поручил премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Нетаньяху должен провести коалиционные переговоры с распределением министерских портфелей. На это у него есть 28 дней.
"Вы сейчас получаете мандат на формирование следующего правительства", - добавил Ривлин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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