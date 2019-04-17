Instagram заморозил аккаунты ряда официальных лиц Ирана
17 апреля 2019 23:03 114
Instagram заморозил аккаунты некоторых официальных лиц Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вслед за тем, как США включили КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) в список террористических организаций, социальная сеть İnstagram стала замораживать аккаунты официальных лиц Ирана.
До сегодняшнего дня заморожены аккаунты ряда командиров КСИР, в том числе, Гасыма Сулеймани, Мохсуна Рзаи, начальника дорожной полиции Ирана Камала Хадианфера, главы Судебной системы Ибрагима Раиси и других влиятельных лиц.
Иранские СМИ также сообщили, что заморожен и аккаунт в Instagram английской версии информационного портала верховного религиозного лидера аятоллы Али ХаменеиСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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