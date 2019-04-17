Instagram заморозил аккаунты некоторых официальных лиц Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вслед за тем, как США включили КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) в список террористических организаций, социальная сеть İnstagram стала замораживать аккаунты официальных лиц Ирана.

До сегодняшнего дня заморожены аккаунты ряда командиров КСИР, в том числе, Гасыма Сулеймани, Мохсуна Рзаи, начальника дорожной полиции Ирана Камала Хадианфера, главы Судебной системы Ибрагима Раиси и других влиятельных лиц.

Иранские СМИ также сообщили, что заморожен и аккаунт в Instagram английской версии информационного портала верховного религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи