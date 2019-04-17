Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
17 апреля 2019 23:14 88
Ежегодный 15-ый саммит лидеров G20 пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21-22 ноября, сообщает агентство новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Большая двадцатка - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности, G20 представляет 75% мировой торговли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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