Ежегодный 15-ый саммит лидеров G20 пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21-22 ноября, сообщает агентство новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Большая двадцатка - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности, G20 представляет 75% мировой торговли.