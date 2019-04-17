Авиакомпания Norwegian Air опубликовала свод требований к внешнему виду бортпроводниц, согласно которому им запрещено носить обувь на плоской подошве без справки от врача.

Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 22-страничном документе указано, что бортпроводницы обязаны носить на работу туфли на каблуках высотой не менее двух сантиметров. Если они не могут надеть каблуки по состоянию здоровья, то им необходимо предоставить заключение доктора.

Кроме того, женщины должны делать макияж: красить глаза, наносить легкую основу, тонирующий увлажняющий крем и пудру. В своде правил также уточняется, что мужчинам запрещено пользоваться любой косметикой, если только она не скрывает прыщи или синяки.

Вдобавок стюардессам разрешили надевать максимум по два кольца на каждую руку и запретили носить какие-либо украшения с религиозными мотивами.

Новые правила возмутили норвежских женщин. "Навязывать сотрудницам каблуки и макияж - это уже слишком. Мы возвращаемся в 1950 год, и это унизительно", - заявила представительница норвежской Рабочей партии (РП) Анетт Треттебергстюен. "Просто смешно, что мы сталкиваемся с такими проблемами в 2019 году", - сказала член Социалистической левой партии Ингрид Ходнебо.

Однако агент Norwegian сообщил, что подобные правила стандартны и есть у всех авиакомпаний. "Он [документ] составлен при участии наших пилотов и бортпроводников и одобрен ими, поскольку все требования обращены как к мужчинам, так и к женщинам", - уточнил представитель авиакомпании.

В марте авиакомпания Virgin Atlantic объявила, что ее стюардессы больше не обязаны краситься на работу. Отличительной чертой сотрудниц указанных авиалиний всегда была ярко-красная помада Upper Class Red марки Bare Minerals. Однако руководство компании решило предоставить им "большую свободу самовыражения на работе".