Двадцать восемь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

Автобус упал на крышу дома, сообщает газета Diário de Notícias, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. По данным издания, авария произошла в районе Канису в юго-восточном муниципалитете Санта-Круш. Водитель, предположительно, потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома.

Среди жертв трагедии были 11 мужчин и 17 женщин. Большинство погиших были гражданами Германии. С ними были португальские водитель и гид, они пострадали.

Всего, по данным местных властей, в автобусе находились около 50 человек. Авария произошла около 18:30 по местному времени . Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

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