Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама
Американский медиа-конгломерат The Walt Disney Company в среду объявил, что направит $5 млн на восстановление пострадавшего от мощного пожара Собора Парижской Богоматери в столице Франции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", пишет The Hill.
"Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества", - добавил он.
В 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама", большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.
В понедельник мощный пожар привел к серьезным повреждениям Собора Парижской Богоматери, у здания обвалилась крыша и рухнул шпиль. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работы по полному восстановлению собора должны быть проведены в ближайшие пять лет.
С начала недели в фонд восстановления храма международными организациями, крупными компаниями и бизнесменами внесено около $1 млрд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Новые требования к внешнему виду стюардесс разозлили женщин
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Instagram заморозил аккаунты ряда официальных лиц Ирана
Израиль сформирует новое правительство
Приближается катастрофа - НАСА ПОДТВЕРДИЛО
-
17 Апр. 19:15 9 782
-
17 Апр. 22:22 8 565
-
00:11 7 079
-
17 Апр. 16:17 5 836
-
17 Апр. 10:40 5 342