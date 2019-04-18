В авиакомпании "ЮТэйр" прокомментировали видеозапись с загоревшимся двигателем самолета, вылетавшего в Махачкалу из Москвы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Представители авиаперевозчика назвали ситуацию штатной. Более того, в компании причиной отмены взлета указали не пламя в двигателе, а поведение пассажиров лайнера.

"На рейсе Москва - Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон", - говорится в сообщении авиакомпании. Рейс будет выполнен на другом самолете, уточняется в релизе.

Напомним, сегодня в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как горит открытым пламенем двигатель самолета, который должен был выполнить рейс Москва - Махачкала. Возмущенные пассажиры, увидев пламя, потребовали остановить взлет, а затем стали требовать замены борта.

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