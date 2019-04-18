Жуткая авария произошла в Кольском районе Мурманской области - возле поселка Шонгуй. Правоохранительные органы разыскивают очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

ДТП случилось 13 апреля в районе 1366-го километра трассы "Кола", а теперь в Сети появилась запись с видеорегистратора пострадавшего автомобиля. На кадрах видно, как легковушка, пытаясь увернуться от вылетевшей на встречку машины, сталкивается с КамАЗом.

Видео: vk / УМВД России по Мурманской области

В результате ДТП оказалось смертельным: погиб пассажир сбитого большегрузом "рено" - 2000 года рождения. При этом водитель, который пошел на опасный обгон, скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают виновника аварии и просят откликнуться ставших свидетелями катастрофы, пишет "Вечерний Мурманск".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

