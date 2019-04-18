Социальная сеть Facebook начала тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты, пишет издание TechCrunch.

Первой, кто обнаружил нововведение, стала специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В свою очередь, Facebook подтвердил информацию о тестировании горизонтальной навигации в закрытом режиме, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Новый способ навигации работает следующим образом: при двойном клике пальцем по заголовку новости или по пространству рядом пользователь сможет увидеть полный текст поста. Далее он может пролистнуть влево, перейдя к другой публикации, причем это могут быть не только новостные материалы, но и сториз, и рекламные объявления.

В Facebook объяснили, что пока новую навигацию не планируется тестировать в открытом режиме.

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