Самолет "Boeing 757", принадлежащий авиакомпании "Azur Air", летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в тегеранском аэропорту Мехрабад.

Об этом сообщил генеральный директор по расследованию авиакатастроф Национальной авиационной организации Ирана Хусейн Рзаифар, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Рзаифара, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Гендиректор объяснил посадку в этом аэропорту близостью к столице.

В настоящее время пассажир госпитализирован, самолет дозаправляется.