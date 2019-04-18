Российский самолет совершил экстренную посадку в Иране
18 апреля 2019 12:52 125
Самолет "Boeing 757", принадлежащий авиакомпании "Azur Air", летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в тегеранском аэропорту Мехрабад.
Об этом сообщил генеральный директор по расследованию авиакатастроф Национальной авиационной организации Ирана Хусейн Рзаифар, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Рзаифара, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.
Гендиректор объяснил посадку в этом аэропорту близостью к столице.
В настоящее время пассажир госпитализирован, самолет дозаправляется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:54