Камеры сняли момент падения автобуса с туристами с обрыва на острове Мадейра - ВИДЕО
18 апреля 2019 17:08 312
В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения туристического автобуса на португальском острове Мадейра.
Как известно, 17 апреля автобус, перевозивший граждан Германии, врезался в дом, а затем упал с обрыва. В результате аварии погибли 29 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. Португальские власти проводят расследование по факту инцидента.
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