В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения туристического автобуса на португальском острове Мадейра.

Как известно, 17 апреля автобус, перевозивший граждан Германии, врезался в дом, а затем упал с обрыва. В результате аварии погибли 29 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. Португальские власти проводят расследование по факту инцидента.

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