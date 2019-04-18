Французские специалисты считают пятилетний срок слишком коротким для проведения реконструкции собора Парижской Богоматери, о котором заявил президент Франции Эммануэль Макрон, и отмечают, что на подобные работы уйдет 10-15 лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет.

"Сроки, которые были определены, мне кажутся немного короткими. Сначала надо обезопасить все сооружение, надо оградить его от дождя ..., надо проверить, не слишком ли нагреты камни, надо проверить ущерб, который не видим на данный момент", - сказал журналистам президент Конфедерации ремесленников и малых строительных предприятий (CAPEB) Патрик Льебюс после встречи в министерстве труда Франции.

По его мнению, самое важное - воссоздать собор таким, каким он был раньше. "Не надо хотеть сделать все очень быстро. Поскольку мы можем потерять душу Нотр-Дама", - отметил он.

Кроме того, нужно внимательно относиться к тому, кто будет проводить реставрационные работы, подчеркнул Льебюс. "Важно, чтобы это были профессионалы высокого уровня", - добавил специалист.

В свою очередь президент Объединения компаний по реставрации исторических памятников (GMH) Фредерик Летоффе полагает, что на реконструкцию Нотр-Дама может уйти от 10 до 15 лет.

"Для нас как для профессионалов сроки от 10 до 15 лет кажутся нормальными для того, чтобы провести реконструкцию исторического памятника. Мы можем понять, что сегодня есть политическая воля, чтобы ускорить процесс, учитывая, что Олимпийские игры пройдут в 2024 году. Но если мы хотим это сделать, надо дать для этого средства. Финансовые средства есть. Но также должна быть воля, чтобы начать работы", - сказал Летоффе.

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что во Франции не хватает рабочих рук для реконструкции собора.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, сколько средств понадобится на реконструкцию собора Парижской Богоматери, эксперт сказал: "Сегодня это несколько сотен миллионов евро... Но надо провести анализ, точно определить степень ущерба монументу".

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма пожертвований, которые обещано направить на реставрацию пострадавшего от пожара Нотр-Дама, составила около одного миллиарда евро.