В Москве арестованы три человека, обвиняемые в участии в деятельности террористической организации "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве троим мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ РФ во время операции по задержанию членов террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в Крыму

По данным следствия, соучастники с августа 2015 по апрель 2019 года пропагандировали Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского". Обвиняемые на территории Москвы участвовали в разработке, планировании и подготовке террористической деятельности данной организации, готовили совместные встречи и мероприятия по подбору и вербовке новых членов. При этом для придания вида легализованной деятельности и во избежание преследования правоохранительными органами, они переименовали террористическую организацию в "Народное ополчение России".

Обвиняемые были задержаны 11 апреля. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, свидетельствующие о причастности мужчин к участию в деятельности террористической организации.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.