Собака динго проникла в трейлер и вытащила из колыбели спящего годовалого ребенка на побережье острова Фрейзер на востоке Австралии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.

По имеющимся данным, ребенка от гибели спас его отец, который вовремя проснулся, догнал хищника и вырвал у него 14-месячного сына.

"Родители проснулись с криком и погнались за ним, и им пришлось сразиться с несколькими динго, чтобы отобрать 14-месячного мальчика", - рассказали медики.

Отмечается, что ребенка госпитализировали с ранами головы и шеи, о тяжести его состояния не сообщается.