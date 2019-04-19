В Египте нашли гробницу «завхоза» фараона - ВИДЕО
19 апреля 2019 09:58 201
Археологи обнаружили в окрестностях Луксора на юге Египта могилу смотрителя зерновых амбаров фараона эпохи XVIII династии. Специалисты считают, что захоронению 3,5 тысяч лет.
Гробница принадлежит Шед Су Джехути. В министерстве древностей Египта сообщили, что находка была обнаружена в четверг, 18 апреля.
Возможно, смотритель служил фараону Тутмосу I, который правил примерно в 1506 - 1493 годы до нашей эры, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В гробнице нашли глиняную посуду и статуи. Сохранились погребальные артефакты, саркофаги.
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