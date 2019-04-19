В прошлый вторник, 16 апреля пожар охватил алкогольный склад, расположенный на юго-западе Франции, недалеко от города Бордо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Склад, принадлежащий компании Sovex, занимающейся реализацией алкогольных напитков, по невыясненным причинам был объят пламенем.

60 пожарных на протяжении 15 часов тушили возгорание. Один из работников склада запечатлел масштабы бедствия, в результате которого никто не пострадал.

Возгорание на коммерческом объекте произошло на следующий день после пожара, охватившего знаменитый памятник архитектуры - Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), в результате чего историческому сооружению потребуется серьёзная реконструкция.



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