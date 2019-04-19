В Северной Ирландии произошел теракт, есть жертвы - ВИДЕО
Один человек погиб во время стрельбы, которая произошла в провинции Ольстер в Северной Ирландии. Правоохранительные органы считают, что случившееся является террористическим актом, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что в результате стрельбы сегодня вечером в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, начали расследование убийства", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Известно, что напавшие бросали бутылки с зажигательной смесью. Подробностей инцидента пока нет.
В последнее время в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере обострилась обстановка из-за неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Малайзия введет налог для туристов
В Стамбуле горят фабрики
-
18 Апр. 17:12 13 563
-
18 Апр. 17:37 12 783
-
18 Апр. 16:25 9 844
-
18 Апр. 16:48 9 374
-
18 Апр. 17:24 8 565