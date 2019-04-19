Один человек погиб во время стрельбы, которая произошла в провинции Ольстер в Северной Ирландии. Правоохранительные органы считают, что случившееся является террористическим актом, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что в результате стрельбы сегодня вечером в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, начали расследование убийства", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Известно, что напавшие бросали бутылки с зажигательной смесью. Подробностей инцидента пока нет.

В последнее время в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере обострилась обстановка из-за неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

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