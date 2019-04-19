В Тбилиси ограбили банк
19 апреля 2019 13:20 155
Вооруженное нападение на филиал одного из крупнейших коммерческих банков Грузии Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии) произошло в пятницу утром в Тбилиси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, в результате нападения ранения получили двое сотрудников банка, которые на "скорой" доставлены в больницу.
Грабителям, число которых не установлено, удалось скрыться. Пока неизвестно, смогли ли они забрать деньги.
Территория вокруг банка оцеплена, работают эксперты-криминалисты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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