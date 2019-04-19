Вооруженное нападение на филиал одного из крупнейших коммерческих банков Грузии Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии) произошло в пятницу утром в Тбилиси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, в результате нападения ранения получили двое сотрудников банка, которые на "скорой" доставлены в больницу.

Грабителям, число которых не установлено, удалось скрыться. Пока неизвестно, смогли ли они забрать деньги.

Территория вокруг банка оцеплена, работают эксперты-криминалисты.