Бейсболист увернулся от мяча, летящего в лицо, и повторил сцену из "Матрицы" - ВИДЕО
В спорте нередкими бывают моменты, когда кто-то оказывался слишком близко к болезненному провалу. Казалось бы, что страшного может произойти в бейсболе? А просто представьте, с какой скоростью мяч способен влететь в какую-нибудь мягкую и чувствительную часть тела...
Американский питчер Коллин Макхью из команды "Хьюстон Астрос" на игре Главной лиги бейсбола чудом избежал ужасной участи. Как и требуется по правилам игры, он просто подал мяч, но игрок из команды соперника - "Окленд Атлетикс" - так отбил его, что мяч на стремительной скорости полетел в лицо бедному Коллину, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Только высшие силы, отличная физическая подготовка и удача помогли парню увернуться от летящего в лицо мяча, словно Нео от пуль. Видео тут же попало в Сеть, и пользователи "Твиттера" на смогли пройти мимо очевидного сходства и прямо-таки напрашивающегося сравнения. Ну и принялись шутить.
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