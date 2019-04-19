Американские рыбаки поймали 340-килограммовую меч-рыбу - ВИДЕО
Капитан рыбацкого судна Ник Станчик опубликовал в Youtube видеоролик с моментом поимки гигантской морской обитательницы, выловленную у побережья небольшого населённого пункта Исламорада (округ Монро, штат Флорида, США), рядом с архипелагом тропических островов Флорида-Кис, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Группа американских рыбаков в количестве семи человек на протяжении восьми часов вытаскивали, попавшуюся на наживку меч-рыбу, вес которой составил рекордные 343 килограмма.
Представители Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы заявили, что самая большая представительница семейства мечерылых рыб, пойманная на территории штата, весила 277 килограммов.
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