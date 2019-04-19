Пилот перевернул самолет во время посадки на аэродроме - ВИДЕО
19 апреля 2019 16:33 107
Местный пилот Марк Ван Зант запечатлел экстремальную посадку в исполнении своего коллеги, перевернувшего самолет на аэродроме города Ливан (округ Бун, штат Индиана, США).
Пилот легкомоторного самолета, чье имя не уточняется, совершив крайне неудачную посадку, отделался синяками и ссадинами, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По данным Ассоциации владельцев самолетов и пилотов, неудачные посадки летательных аппаратов являются наиболее частой причиной несчастных случаев в США.
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