Представители правительства и парламента Греции уже некоторое время рассматривают возможность конфискации имущества Германии, если немецкие власти откажутся от выплаты военных репараций. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Парламент Греции в среду принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, требования компенсации за гибель и увечья людей составляют более 107,2 миллиарда евро. В соответствии с резолюцией, правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

По данным издания, если Германия продолжит отказывать Греции в данных требованиях, Афины сначала хотят прибегнуть к различным юридическим методам: подать жалобу в Международный суд в Гааге и обратиться в международный арбитраж в Лондоне.

Другая возможность заключается в том, чтобы оказать давление на Германию через конфискацию немецкого имущества в Греции. Издание отмечает, что до сих пор ни одно греческое правительство не отважилось на этот шаг из-за страха испортить отношения с Германией как с кредитором и торговым партнером, а также отпугнуть немецких туристов.

Подобный жесткий шаг бесспорно серьезно отяготит отношения Берлина и Афин, поэтому это крайняя мера на случай, если все дипломатические и юридические пути потерпят неудачу, пишет Spiegel.

Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.