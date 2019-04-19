По меньшей мере 2 миллиона бутылок вина суммарной стоимостью почти 13 миллионов евро погибли в огне в пригороде французского Бордо, сообщает FranceInfo.

Пожар в комплексе в коммуне Карбон-Блан вспыхнул днем в минувший вторник, 16 апреля. Пламя быстро объяло весь ангар площадью 1,5 тысячи квадратных метров, где хранилось вино компании Sovex Grands Chateaux, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Справиться с огнем спасателям удалось только спустя 15 часов, к тому моменту было уничтожено не менее 2 миллионов бутылок с вином и другой алкогольной продукцией. Нанесенный ущерб представители предприятия оценили в 12,9 миллиона евро.

По предварительным данным, возгорание произошло под крышей, после чего горящий подвесной потолок обрушился на поддоны с вином. Со склада эвакуировали 80 сотрудников, никто из них не пострадал.