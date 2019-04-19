"Япония готова нормализовать отношения с КНДР, когда вопросы вокруг ракет, атома и похищенных граждан будут урегулированы. Наша позиция не изменилась", - подчеркнул Коно.

По данным Токио, спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии для использования их в шпионских целях. КНДР признала лишь 13 таких фактов.

Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию после визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальных восьмерых человек, как уверяет Пхеньян, уже нет в живых.