Япония назвала условия нормализации отношений с КНДР
19 апреля 2019 20:31 177
Япония готова нормализовать отношения с КНДР после того, как будут разрешены вопросы вокруг баллистических ракет, ядерного вооружения и проблемы о похищенных японских гражданах, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Таро Коно, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Япония готова нормализовать отношения с КНДР, когда вопросы вокруг ракет, атома и похищенных граждан будут урегулированы. Наша позиция не изменилась", - подчеркнул Коно.
По данным Токио, спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии для использования их в шпионских целях. КНДР признала лишь 13 таких фактов.
Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию после визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальных восьмерых человек, как уверяет Пхеньян, уже нет в живых.
Со своей стороны Япония считает доказательства смерти неубедительными и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, как утверждается, ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК родственников похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.
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