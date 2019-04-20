Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние американского предпринимателя Билла Гейтса превысило отметку $100 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил журнал Forbes, это произошло 16 апреля в связи с ростом стоимости акций основанной им компании Microsoft в преддверии скорой публикации ее финансового отчета.
В списке богатейших людей мира по версии Forbes Гейтса опережает только глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние на данный момент журнал оценивает примерно в $153 млрд.
Как отмечает издание, Гейтс не в первый раз становится обладателем 12-значной суммы. В частности, это было зафиксировано в 1999 году.
Гейтс родился в 1955 году в Сиэтле (штат Вашингтон). В подростковом возрасте он увлекся программированием и в 13 лет создал свою первую программу - игру "крестики-нолики". В 1975 году вместе с приятелем Полом Алленом основал компанию по разработке программного обеспечения для персональных компьютеров, ставшую впоследствии известной как Microsoft. В возрасте 31 года Гейтс стал миллиардером.
Forbes впервые назвал его богатейшим человеком на планете в 1996 году, в дальнейшем он многократно возглавлял этот рейтинг.
Гейтс активно занимается благотворительностью. Совместно с супругой Мелиндой он владеет названным в их честь фондом, главная цель которого - улучшение системы здравоохранения, борьба с голодом, повышение уровня образования в развивающихся странах. В октябре 2018 года Forbes поместил Билла и Мелинду Гейтс на вторую строчку рейтинга самых щедрых американцев: за 2017 год они пожертвовали на благотворительность $2,5 млрд. В 2005 году за активную благотворительную деятельность супруги были удостоены звания "Человек года", присуждаемого авторитетным еженедельником Time.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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