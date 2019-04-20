В Индии поезд сошел с рельсов, 13 пострадавших
20 апреля 2019 08:23 185
Не менее 13 человек получили в субботу ранения и травмы при сходе с рельсов 12 вагонов поезда "Хаора - Нью-Дели", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел после полуночи в 15 км от города Канпура.
Все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от столицы, задержаны. На месте схода вагонов продолжаются спасательные работы. Причины аварии пока не сообщаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:59 165
Страшные бури в США: пятеро погибших
08:31 223
Евросоюз упросит жизнь хорошим туристам
19 апреля 20:31 473
Япония назвала условия нормализации отношений с КНДР
-
19 Апр. 19:10 9 503
-
19 Апр. 22:22 8 643
-
19 Апр. 11:35 7 580
-
19 Апр. 15:45 6 095
-
19 Апр. 12:35 4 800