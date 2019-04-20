Страшные бури в США: пятеро погибших
20 апреля 2019 08:59 162
Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).
Ранее телекомпания CNN сообщала о трех погибших. Всего же в общей сложности три человека погибли в Миссисипи, один - в Алабаме и один - во Флориде.
Изначально стихия бушевала в трех штатах - Флориде, Алабаме и Джорджии. Однако, как сообщает AP, торнадо ожидаются также в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины и Вирджинии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:31 221
Евросоюз упросит жизнь хорошим туристам
19 апреля 20:31 473
Япония назвала условия нормализации отношений с КНДР
-
19 Апр. 19:10 9 503
-
19 Апр. 22:22 8 643
-
19 Апр. 11:35 7 580
-
19 Апр. 15:45 6 095
-
19 Апр. 12:35 4 800