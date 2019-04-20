Пчелы, обитавшие в Нотр-Даме, выжили при пожаре
20 апреля 2019 09:04 133
Тысячи пчел, обитавшие под крышей собора Нотр-Дам, остались живы и практически не пострадали во время пожара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета The Guardian.
По словам одного из смотрителей собора, "пожар не затронул ульи, так как они находились на нижней крыше, прикрывающей первый этаж строения, приблизительно в 30 м от основного места возгорания".
"Это настоящее чудо, что практически вся популяция уцелела, несмотря на высокую температуру и полыхающий поблизости огонь", - сказал смотритель.
На одной из крыш собора долгие годы располагалось три улья, за которыми присматривали служители Нотр-Дама. В каждом из них находилось до 60 тыс. особей, в общей сложности - около 180 тыс. пчел.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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