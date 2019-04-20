Ужасное ДТП в Казахстане, есть погибшие и раненые
20 апреля 2019 09:55 255
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщила пресс-служба МВД республики.
Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области. На 181-м километре трассы Алма-Ата - Ташкент Toyota Camry врезалась в припаркованный у дороги грузовик. Водитель ехавшего следом автобуса попытался избежать столкновения, но в результате опрокинул машину.
На месте погибли восемь человек, еще трое позже скончались в больнице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:59 289
Страшные бури в США: пятеро погибших
-
19 Апр. 19:10 13 002
-
19 Апр. 22:22 10 383
-
19 Апр. 11:35 7 641
-
19 Апр. 15:45 6 318
-
07:09 5 260