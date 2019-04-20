В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщила пресс-служба МВД республики.

Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области. На 181-м километре трассы Алма-Ата - Ташкент Toyota Camry врезалась в припаркованный у дороги грузовик. Водитель ехавшего следом автобуса попытался избежать столкновения, но в результате опрокинул машину.

На месте погибли восемь человек, еще трое позже скончались в больнице.