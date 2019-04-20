Верный пёс прогнал вооружённых грабителей из дома своих хозяев - ВИДЕО
Видеокамера, установленная в частном жилище, находящемся в городе Ашфорд (пригород Лондона, графство Суррей, Англия) в середине прошлого месяца запечатлела неудачную попытку ограбления в исполнении четырёх трусливых налётчиков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Грабители в масках, ворвавшись в дом, встретили сопротивление со стороны владельца жилища, забаррикадировавшегося за дверью одной из комнат. Впрочем налётчики не успели выломать дверь и вынуждены были спасаться бегством от домашнего питомца, атаковавшего их.
Полицейские опубликовали видеоролик на своей странице в Тwittеr и попросили помощи в опознании наглых налётчиков.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
В Кабуле прогремел мощный взрыв
-
19 Апр. 19:10 15 429
-
19 Апр. 22:22 11 527
-
19 Апр. 15:45 6 539
-
07:09 6 363
-
19 Апр. 12:35 5 151