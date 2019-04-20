Видеокамера, установленная в частном жилище, находящемся в городе Ашфорд (пригород Лондона, графство Суррей, Англия) в середине прошлого месяца запечатлела неудачную попытку ограбления в исполнении четырёх трусливых налётчиков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Грабители в масках, ворвавшись в дом, встретили сопротивление со стороны владельца жилища, забаррикадировавшегося за дверью одной из комнат. Впрочем налётчики не успели выломать дверь и вынуждены были спасаться бегством от домашнего питомца, атаковавшего их.

Полицейские опубликовали видеоролик на своей странице в Тwittеr и попросили помощи в опознании наглых налётчиков.

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