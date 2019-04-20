Перестрелка в Мексике: Свыше десяти погибших
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщил представитель местных властей, инцидент произошел в пятницу вечером во время семейного торжества. Неизвестные вооруженные люди пришли на праздник и попросили встречи с хозяином заведения, после чего открыли огонь по присутствовавшим.
В результате стрельбы погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения. Мотивы преступников остаются неизвестными, отмечает агентство.
Штат Веракрус на юго-востоке Мексики является одним из наиболее опасных регионов страны.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.
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