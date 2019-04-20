Неравное противостояние пятерых домашних псов с коброй, попытавшейся проникнуть в жилой дом, в небольшом населённом пункте, находящемся недалеко от города Бхагалпур (штат Бихар, Индия), был запечатлён поздно ночью, 16 апреля видеокамерой наружного наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пять верных псов окружили опасную ночную гостью и преградили ей путь в частную постройку.

Лай собак разбудил семью, члены которой, выбежав во двор, застали финал боя, когда израненная змея пыталась скрыться от четвероногих охранников.

Но через некоторое время облегчение членов индийского семейства превратилось в горе, когда четыре собаки, получившие смертельные дозы яда, скончались до наступления рассвета.

"Я благодарен своим питомцам за то, что они спасли нам жизнь. Но мне очень жаль, что мы их потеряли", - рассказал Пунам Мосес, глава семьи в интервью местным СМИ.

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