Несколько картин и значимых реликвий остаются в соборе Парижской Богоматери, так как специалисты пока не могут получить к ним доступ из-за последствий пожара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал France Info.

"Специалисты по сохранению произведений искусства вместе думают над решением, которое позволило бы нам получить доступ (к реликвиям ), в частности, к "Мадонне с младенцем" XIV века", - заявила Жюдит Каган, курирующая проекты по сохранению исторического наследия в рамках министерства культуры.

Как отмечает портал, реликвии не пострадали ни от огня, ни от воды. В частности речь идет о нескольких крупных картинах, три на четыре метра, некоторые из которых датированы XVII веком.

Ранее сообщалось, что все произведения искусства собора Парижской Богоматери, которые были спасены от огня, сейчас переданы в Лувр.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, пожар может быть связан с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской богоматери и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.