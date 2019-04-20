Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида. Как сообщила в пятницу телекомпания WDBO, автономный самоходный аппарат, получивший название Berry работает от дизельного двигателя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он оснащен камерами высокого разрешения для поиска ягод в листве, мощными компьютерами для их распознавания и 16 эффекторами, изготовленными из мягкого пластика, с помощью которых осуществляется захват ягод и транспортировка их в бункер. Робот способен осуществлять сбор ягод сразу с восьми грядок.

Еще один самоходный аппарат, получивший название Thorvald и работающий от аккумуляторов, предназначен для обработки клубничных грядок ультрафиолетом для борьбы с заболеванием - ложномучнистой росой. Ранее такие роботы испытывались только в теплицах в штате Западная Вирджиния, а сейчас впервые проходят испытания на крупной ферме.

На разработку этих роботов Национальный научный фонд США в 2016 году выделил грант в размере $1 млн. По данным Бюро по исследованию инноваций в малом бизнесе, сельскохозяйственные компании затрачивают по миллиарду долларов в год на оплату труда сборщиков сельхозпродукции, поэтому интерес к механизации этого процесса очень высок.

"Роботизированные системы, предназначенные для сельскохозяйственных работ, привлекают повышенный интерес, - отметила профессор кафедры патологии растений в Университете штата Флорида Натали Перес. - Это перспективное направление, поскольку такие системы позволяют экономить на расходах на рабочую силу".