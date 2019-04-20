Не менее шести человек получили ранения в субботу в результате атаки на здание афганского министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, несколько нападавших, включая трех террористов-смертников, атаковали правительственное здание в утренние часы. Вступившим в перестрелку с ними сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать двух боевиков. Как отмечается, во время нападения прогремел взрыв.

Здание удалось эвакуировать. Не менее шести мирных жителей получили ранения и были госпитализированы. По данным 1TV, спецоперация по ликвидации нападавших в настоящее время продолжается.