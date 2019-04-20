Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. И хотя власти объявили о мерах, которые должны были успокоить обстановку, недовольные социальной политикой французы каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.