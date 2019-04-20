В Париже на акции "желтых жилетов" начались беспорядки
20 апреля 2019 15:37 233
В Париже во время акции "желтых жилетов" полицейских забросали бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий, передает Day.Az.
Процессия направлялась от Министерства экономики к площади Республики. В голове колонны идет много людей в черном и с закрытыми лицами.
Другие протестующие строят на улице баррикады из дорожных ограждений.
Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. И хотя власти объявили о мерах, которые должны были успокоить обстановку, недовольные социальной политикой французы каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Нынешняя акция стала 23-й по счету. Во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проводить их на Елисейских полях и в районе собора Парижской Богоматери.