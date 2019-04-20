В США задержали двух 14-летних школьниц - их подозревают в подготовке убийства девяти человек. Обе девочки учатся в средней школе Эйвон Парк в округе Хайлендс во Флориде. Они были задержаны 17 апреля после того как в полицию обратилась учительница, узнавшая об их планах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Хайлендс, учительницу насторожило поведение школьниц, которые искали в ее кабинете какую-то папку. Девочки ее так и не нашли, зато позже нашла преподаватель. В папке было восемь листов, на которых описывалось, как получить оружие, убить девять человек и избавиться от тел.

Каждой из школьниц предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства по девяти пунктам и в предварительном сговоре для совершения похищения по трем пунктам.

Со своей стороны, школьный совет округа Хайлендс подтвердил, что подростки были задержаны, поскольку намеревались "навредить людям за пределами территории школы".