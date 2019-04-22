Американец вышел из комы и получил счет на 90 тысяч долларов
Американец Оливер Джордан, очнувшись после комы, в которой оказался в результате попытки самоубийства, получил счет в размере 93 тысяч долларов за восемь ночей, проведенных в медицинском центре. Об этом Джордан рассказал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
За лекарственные препараты он вынужден заплатить более 6 тысяч долларов, а сумма за пребывание в палате превысила 10 тысяч. По словам Джордана, его медицинская страховка сможет частично покрыть счет. "Вот как дорого стоит попытка самоубийства в США", - написал американец.
Пользователи сети были шокированы общей суммой, которую американец задолжал больнице, и рассказали о своем опыте пребывания в отделениях неотложной помощи. По их словам, они не получали счет, превышающий 32 тысячи долларов.
По данным Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса, в некоторых американских больницах наценка составляет более тысячи процентов. Согласно исследованию Института медицинских расходов, который изучил данные за 2016 год, в среднем посещение отделения неотложной помощи в США обходится почти в две тысячи долларов, пишет New York Post.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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