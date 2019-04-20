Массовые беспорядки в Тебризе, десятки раненых - ФОТО - ВИДЕО
Футбольный матч в Тебризе завершился массовыми беспорядками.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, встреча между местной командой "Тракторсази" и тегеранскими футболистами клуба "Пейкан" закончилась дракой между фанатами.
В итоге ранения получили больше 50 человек, в Тебризе по этому поводу было созвано экстренное заседание администрации провинции Восточный Азербайджан с участием руководителей силовых структур.
Инцидент начался с того, что выбежавший на поле разъяренный фанат ударил капитана тебризцев. Вслед затем началась потасовка болельщиков с полицейскими, пытавшимися утихомирить страсти. Однако драка вскоре вышла за границы стадиона на прилегающие площади и улицы.
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