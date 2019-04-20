Следователи считают, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в центральной части крыши, недалеко от основания шпиля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источника во французской полиции, участники расследования пришли к такому выводу, в частности, на основании видеозаписей, которые сделали очевидцы пожара. Следователи не исключают, что ненадлежащим образом могла сработать система оповещения о возгорании, поскольку охранники в соборе сообщили о пожаре слишком поздно. Согласно одной из версий, мог не сработать датчик указанной системы.

По свидетельству источника, участники расследования также собирают информацию о подъемнике, который был установлен для рабочих, проводивших ремонт в соборе. Следователи также не исключают, что причиной произошедшего могло стать короткое замыкание.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа, предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.