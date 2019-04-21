В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания Hindu, в ночь с четверга на пятницу трое человек из одной семьи спали на веранде дома в деревне Сандха, когда на них напал слон. Все они скончались на месте. Позже в той же деревне погибла еще одна женщина.
Спустя час из соседней деревни Сантапада поступили сообщения об очередном погибшем, личность которого пока не установлена, сообщает издание.
Представитель Общества дикой природы Орисса (WSO) заявил, что слон "находился в агрессивном состоянии и мог напасть на большее число людей", и призвал власти поймать животное и предотвратить дальнейшие нападения.
В штате Орисса слоны часто нападают на людей: по данным Общества дикой природы Орисса, за последние девять лет в штате погибли 694 слона и 661 человек.
По информации издания, власти Индии выплачивают членам семей погибших от нападений диких животных компенсацию в размере 400 тысяч индийских рупий (5,7 тысячи долларов США).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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