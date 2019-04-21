Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не осваивает ли Маск космос "для того, чтобы привезти на Землю инопланетян", американский бизнесмен задался вопросом "где инопланетяне?".

Комментируя "объяснение" другого пользователя, указавшего, что "инопланетяне живут на Марсе под землей", Маск использовал фразеологизм "вот где собака зарыта".

Бизнесмен продемонстрировал знание и других русских крылатых выражений. "Говорят, что кур доят", - прокомментировал он замечание еще одного подписчика.