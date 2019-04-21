Министр экономических реформ и государственного распределения Шри-Ланки Харша де Силва сообщил в Twitter, что среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министр сообщил, что проводится спасательная операция. "Много жертв, включая иностранцев", - добавил он.