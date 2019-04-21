Среди погибших при взрывах на Шри-Ланке есть иностранцы
21 апреля 2019 10:51 136
Министр экономических реформ и государственного распределения Шри-Ланки Харша де Силва сообщил в Twitter, что среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Министр сообщил, что проводится спасательная операция. "Много жертв, включая иностранцев", - добавил он.
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